Premières pluies au Sénégal: le ministère de l’Hydraulique rassure sur le fonctionnement des ouvrages

Alors que les premières pluies s’étendent progressivement à l’ensemble du territoire, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement se veut rassurant. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, les autorités affirment que « la majorité des ouvrages ont bien fonctionné », en particulier dans les zones récemment touchées par les précipitations, comme Kaffrine, Kaolack, Diourbel, et la ville sainte de Touba.



Le ministère souligne que « l’hivernage s’installe progressivement sur l’ensemble du territoire national, conformément aux prévisions météorologiques formulées par le Centre Agrhymet et actualisées régulièrement par l’ANACIM ». Après le Sud et l’Est, c’est désormais le centre du pays qui est concerné, et une extension des pluies vers l’Ouest et le Nord est attendue dans les 72 heures à venir.



Fonctionnement globalement satisfaisant, malgré quelques ralentissements

Selon le communiqué, dans les zones équipées, « les eaux pluviales ont été évacuées dans des délais raisonnables », notamment à Diouma Serigne Saliou et à Darou Minane. Néanmoins, des ralentissements ont été observés dans certains points sensibles, en particulier dans les zones basses sans exutoire.



Les équipes techniques de l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal) sont sur le terrain. « Elles sont pleinement mobilisées pour assurer les opérations de drainage par pompage, avec un parc d’équipements renforcé sur l’ensemble du territoire », indique le ministère.



Des accumulations temporaires d’eau ont été notées dans quelques secteurs, causées notamment par la saturation des sols, encore instables, et par des travaux d’assainissement en cours. Face à ces difficultés, des mesures correctives ont été enclenchées : renforcement des équipes, accélération des chantiers, curage des canaux et libération des voies d’eau.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a réaffirmé que « l’objectif est de respecter les délais de livraison des travaux, fixés au 15 juillet, et de consolider la résilience des systèmes d’assainissement face aux épisodes pluvieux à venir ».



Il a également lancé un appel à la responsabilité citoyenne, demandant aux populations « d’éviter de jeter des déchets dans les caniveaux » et de signaler toute zone à risque. Il insiste sur l’importance de la mobilisation des comités de quartiers, collectifs citoyens, associations communautaires et volontaires, pour des actions concrètes : nettoiement, sensibilisation de proximité, veille communautaire.



Enfin, les structures du Comité National de Gestion des Inondations sont appelées à rester « prêtes à faire face à toute éventualité, y compris les phénomènes extrêmes annoncés par les prévisions climatiques ».



Le ministère conclut en réaffirmant que « la sécurité des citoyens demeure une priorité absolue », et que le gouvernement reste pleinement mobilisé, en coordination avec les collectivités locales et les communautés.