Medina Gounass : Hamadal A.Mballo, arrêté le jour de la Tabaski avec une arme à feu, envoyé en prison

Hamadal Amadou Mballo, interpellé devant une mosquée à Médina Gounass dans la région de Kolda, le jour de la Tabaski en possession d’une arme à feu et de munitions a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi à l’issue de son face-à-face devant le procureur.



Rappelons que Mballo a été appréhendé par les forces de sécurité alors qu’il se trouvait à proximité de la grande mosquée de Medina Gounass, lieu de prière très fréquenté lors de la fête de la Tabaski. Il portait sur lui une arme à feu dont il ne détenait aucune autorisation légale, ainsi qu’une quantité non précisée de munitions.



Présenté ce jeudi au parquet, Hamadal Amadou Mballo a été inculpé pour détention illégale d’arme sans autorisation administrative et mise en danger de la vie d’autrui.



Le juge a décidé de son placement en détention préventive dans l’attente de son procès. Aucune date n’a encore été communiquée pour l’audience.



L’affaire suscite une vive inquiétude dans la population locale, d’autant plus qu’elle intervient lors d’une fête religieuse majeure, synonyme de rassemblements familiaux et spirituels. Les autorités locales ont salué la vigilance des forces de l’ordre, évitant ainsi un potentiel drame.



L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations du mis en cause, ainsi que l’origine de l’arme en sa possession.