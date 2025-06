Alerte météo ! Orages attendus au sud, la chaleur persiste à l’intérieur du pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur un épisode pluvio-orageux qui touchera plusieurs régions du Sénégal dans les prochaines 24 heures, avec un maintien des fortes chaleurs dans l’intérieur du pays.



À partir de ce jeudi midi jusqu’à vendredi à la même heure, des orages accompagnés de pluies sont attendus dans les régions du Sud comme Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, mais aussi dans le Centre-Sud incluant Kaffrine, Kaolack et Fatick. Des averses faibles pourraient également concerner le Centre-Ouest, notamment Dakar, Thiès et Diourbel.



La nuit de jeudi à vendredi sera également marquée par une activité pluvieuse sur l’Est du pays, avec des pluies prévues à Matam, Bakel et Tambacounda. Des gouttes pourraient aussi atteindre Linguère et Podor, bien que de faible intensité.



Chaleur persistante à l’intérieur, fraîcheur relative sur les côtes

Côté températures, la chaleur reste intense, surtout à l’intérieur du pays où les pics oscilleront entre 36°C et 41°C. Les zones côtières, elles, profiteront de conditions plus fraîches et modérées grâce à la brise marine.



Les vents souffleront principalement du Sud-Ouest, avec une intensité annoncée comme faible à modérée.



Face à cette situation, l’ANACIM appelle à la prudence. Les populations sont invitées à éviter les expositions prolongées au soleil aux heures les plus chaudes, à s’hydrater régulièrement, et à se couvrir la nuit, notamment dans les zones où les températures pourraient baisser brusquement après les orages.