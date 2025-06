Fack-cheking : Deux quotidiens sénégalais illustrent une récente manifestation contre l’homosexualité avec une image de 2021

TEXTE

Les deux quotidiens sénégalais Les Échos et L’As ont utilisé la même photo pour illustrer la manifestation pour la criminalisation de l’homosexualité. La marche s’est tenue le 23 mai 2025, les deux parutions ont publié leurs articles le lendemain, 24 mai 2025.Sur la photo publiée, on distingue, au premier plan, un homme les bras tendus vert le haut, vêtu d’un t-shirt vert sur lequel on peut lire : “And Samm Djiko yi – Non à l’homosexualité”. Juste derrière cet homme, une foule de manifestants. Cette image a été utilisée pour illustrer la manifestation pour la criminalisation de l’homosexualité tenue le 23 mai 2025 à Dakar, la capitale du Sénégal. Pourtant, le mouvement “And Samm Djiko yi” (comprenez : ensemble pour préserver les bonnes mœurs) n’a pas pris part à la manifestation du 23 mai 2025.Le coordonnateur général du mouvement, Imam Babacar Sylla, avait déclaré que la manifestation “visait à remettre sur la table un texte déjà rejeté à deux reprises par l’Assemblée nationale”. Des propos tenus après une rencontre avec les députés du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Pastef.Une recherche d’image inversée permet de remonter à l’origine de cette photo. Elle a été prise le 23 mai 2021, lors d’un rassemblement contre l’homosexualité organisé à la Place de l’Obélisque à Dakar par plusieurs associations religieuses, dont “And Samm Djiko yi”.Depuis, cette image est réutilisée par plusieurs médias internationaux notamment La Croix , ou encore Le Nouvel Observateur avec la légende originale suivante (ou équivalente) : « Un homme porte un t-shirt sur lequel est écrit “Non à l’homosexualité” lors d’une manifestation organisée par des associations religieuses, place de l’Obélisque, le 23 mai 2021 à Dakar, au Sénégal / AFP / Archives».Si des médias précisent la date à laquelle cette photo a été prise, ainsi que le contexte, d’autres médias se contentent de réutiliser cette image sans la replacer dans son contexte. La conséquence est de créer une fausse perception notamment sur le nombre de participants à la nouvelle manifestation du 23 mai 2025.Pour s’assurer de l’origine de l’image, DUBAWA a contacté l’auteur de la photographie, le reporter d’image de l’Agence France-Presse Seyllou. Ce dernier a confirmé que le cliché avait bien été pris en 2021 et a rappelé l’importance, pour tout média, de respecter le contexte et de légender correctement les images. Il a par ailleurs déploré l’attitude de certains confrères sénégalais.“C’est une forme de malhonnêteté intellectuelle d’utiliser des images d’autrui sans en mentionner la source. Le plus grave, c’est que ces journaux ne sont même pas abonnés à l’AFP, ce qui signifie clairement que la photo a été piratée”, explique Seyllou. Il poursuit : “En journalisme, une photo non légendée n’est pas une photo de presse”.Il convient également de rappeler que l’utilisation d’images antérieures sorties de leur contexte devient récurrente dans certains médias sénégalais. À titre d’exemple, le journal L’Info avait illustré en Une, une manifestation organisée à Genève par l’opposition sénégalaise réunie au sein du Front de la résistance de la diaspora sénégalaises (FRDS), le 5 mai 2025, avec une photo datant de mars 2021 . La photo avait été prise lors d’un rassemblement du parti politique Pastef à la Place de la République, en France. Face à la polémique, la rédaction avait publié une note d’excuses à l’attention de ses lecteurs.L’image publiée à la Une des quotidiens sénégalais Les Échos et L’As n’a pas été prise lors de la manifestation contre l’homosexualité tenue le 23 mai 2025. La photo vient d’un autre événement ayant eu lieu, 4 ans plus tôt, en mai 2021. Son utilisation sans précision de date ni de contexte est une désinformation.Article réalisé par Fana Cissé dans le cadre de la bourse 2025 du Centre for Journalism, Innovation and Development (CJID)