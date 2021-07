Accusé de promouvoir l'homosexualité, Wally Seck annonce des citations directes

Trop c'est trop ! s'est défendu le chanteur Wally Seck, qui après son concert à Médina, week-end dernier, a été accusé de promouvoir la communauté LGBTQ.



Trop en verve, le fils de Thione Ballago Seck a décidé de servir des citations directes à tous ses accusateurs. Soulignant ainsi qu'il n'acceptera aucune intervention. Cette fois-ci le chanteur ne compte pas lâcher du lest pour défendre son honneur.



"Je suis musulman et j'ai une famille. Depuis 2016 on m'accuse de tout et du n'importe quoi, et je me tue. Maintenant je me dois de répondre pour laver mon honneur et celui de ma famille. Pour vous dire qu'ils sont prêts à tout pour me détruire. Récemment, des personnes sont venus chez moi et se sont venus en main avec mes gardes. Et moi qui n'a rien à voir avec cette bagarre j'ai été convoqué à la Police. Maintenant je ne laisserai personne m'atteindre. Des citations directes seront servies à tous ceux qui m'accusent et aucune intervention ne sera acceptée", prévient le chanteur dans une vidéo diffusée hier, dimanche soir.