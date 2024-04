Acquisition de parts dans TV5 par des dirigeants africains: Nathalie Yamb reçoit une douche froide pour avoir cité le Président Diomaye

Non Nathalie là vous faites de la désinformation !!! Diomaye n’a pas encore eu le temps de s’engager sur quoique ce soit au point que vous le citiez dans cette liste. Tv5 parle d’une liste de pays et ça aurait pu être un engagement de Macky très probablement. En moins d’un mois…

— Aboutalib 🔭📉 (@LoAboutalib) April 22, 2024



Non Nathalie là vous faites de la désinformation !!! Diomaye n’a pas encore eu le temps de s’engager sur quoique ce soit au point que vous le citiez dans cette liste. Tv5 parle d’une liste de pays et ça aurait pu être un engagement de Macky très probablement. En moins d’un mois…

— Aboutalib 🔭📉 (@LoAboutalib) April 22, 2024



"...qui s’apprêtent à piocher dans les fonds publics..." Le ton affirmatif est assez gênant et un peu risqué en termes de crédibilité. Pour le peu que j'en sais, Diomaye n'est pas Macky pour entrer dans ce type de jeu...

— Momar Dieng (@bayemomardieng) April 22, 2024



Selon elle, il s’agit de « Biya, Diomaye Faye, Oligui Nguema, Sassou Nguesso, Ouattara, Talon, Tshitsekedi: Voilà le nom des 7 chefs d’Etat qui s’apprêtent à piocher dans les fonds publics de leurs pays pour entrer dans le capital du merdia de propagande françafricain TV5 Monde, détenu à 75% par l’Etat français ».Plus loin, l'activiste traite ces dirigeants africains « d'autocrates, putschistes, paillassons, laquais invétérés, danseurs du ventre, pseudo panafricanistes. »Elle ajoute sans ambages « Vous n’arrivez pas à équiper vos armées, à rémunérer correctement les enseignants, à avoir des systèmes de santé fonctionnels, à fournir l’électricité à vos populations, à créer de l’emploi pour les jeunes, mais c’est financer TV5 que vous savez faire ? Vous allez goûter au #TenterRegretter Réponse du berger à la bergère. Nathalie Yamb a été confrontée à une séance de pugilat verbale. Des Sénégalais se sont offusqués du fait qu'elle cite le Président Diomaye Faye nouvellement élu dans cette affaire.Abdoutalib accuse la dame de faire de la désinformation. « Non Nathalie là vous faites de la désinformation !!! Diomaye n’a pas encore eu le temps de s’engager sur quoique ce soit au point que vous le citiez dans cette liste. Tv5 parle d’une liste de pays et ça aurait pu être un engagement de Macky très probablement. En moins d’un mois de Présidence, lier Diomaye à ça, c’est de la désinformation et vous le faites consciemment parce que vous êtes supposément plus intelligente que ça. Nous vous voyons et nous vous surveillons… »L’activiste de répliquer en ces termes : « Point de désinformation! » S’exclame-t-elle. Pour elle : « Diomaye hérite du dossier. L’Etat est une continuité, je ne vous l’apprends pas. C’est une des nombreuses poules puantes que Macky a laissé dans les tiroirs. PR BDF a le choix de revenir dessus ou d’entériner. L’AG c’est le 30. »Ramaa de son côté se demande « depuis quand Nathalie Yamb donne du crédit aux dires d’un média occidental? »Le journaliste sénégalais Momar Dieng est contre le ton affirmatif de Yamb sur son post. «...qui s’apprêtent à piocher dans les fonds publics..." Le ton affirmatif est assez gênant et un peu risqué en termes de crédibilité. Pour le peu que j'en sais, Diomaye n'est pas Macky pour entrer dans ce type de jeu... »Nathalie Yamb revient à la charge pour remettre ça « Il hérite des dossiers de Macky. Il peut revenir sur cette entente avant le 30 avril. »