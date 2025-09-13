Acquitté après 5 ans de prison : Fallou Fall appelle le gouvernement à réviser le cadre du viol au Sénégal

Acquitté le 27 août dernier par la Cour d’appel après cinq années de détention pour des accusations de viol, Fallou Fall a tenu sa première conférence de presse ce samedi 13 septembre 2025. Il est revenu sur les accusations portées contre lui, ses conditions de détention, sa libération ainsi que ses projets futurs. L’ancien détenu a appelé le gouvernement à revoir le cadre légal relatif aux affaires de viol au Sénégal.



« Mon parcours en prison, je l’ai vécu comme une mission. Il y a des personnes qui purgent de longues peines pour des accusations de viol, parfois 10, 15 ou même 20 ans, pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Elles le font avec dignité. Il faut absolument revoir les dossiers concernant le viol. Le gouvernement doit s’assurer que des preuves palpables existent avant de condamner quelqu’un. C’est un sujet tellement sensible qu’il faut être très rigoureux », a déclaré Fallou Fall.



Il a également exprimé sa volonté de créer une structure pour lutter contre l’injustice au Sénégal : « Avec mes proches et mes soutiens, je suis prêt à agir pour défendre ceux qui, comme moi, ont été injustement incarcérés. Il y a beaucoup de Fallou en prison, et je veux mettre en place une structure pour les aider et lutter contre ces injustices ».