Guinaw Rails Sud : Abdoulaye Diop dote les daaras et les personnes vulnérables de vivres pour une année

La commune de Guinaw Rails Sud a célébré, ce samedi 14 mars 2026, la 10ᵉ édition de sa traditionnelle Journée de partage et de solidarité sur l'esplanade Demba Kébé. Sous l’égide du maire Abdoulaye Diop, en poste depuis 2002, cette cérémonie solennelle a permis de distribuer des lots de denrées de première nécessité aux couches les plus fragiles de la localité. L'objectif affiché par l’édile est de fournir une assistance durable : doter les bénéficiaires de vivres en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins pendant au moins une année, afin de « réduire considérablement le phénomène de la mendicité » au sein de la commune.





L'action sociale a ciblé prioritairement les structures éducatives religieuses et les associations sociales. Les bénéficiaires directs comprennent 8 daaras internats, 17 daaras externats, ainsi que l’association des personnes vivant avec un handicap et de nombreuses familles vulnérables. Les kits distribués sont composés de riz, d’huile, de sucre, de pâtes, de savon liquide, de dattes, de seaux et de nattes. La journée, qui a débuté par un récital du Saint Coran, a été marquée par la participation active des enfants des daaras, dont les prestations ont été vivement saluées par le public et les autorités présentes.



L’événement a servi de cadre à un hommage vibrant rendu à Cheikh Ibrahima Kanté, président de l’Association des maîtres coraniques, dont l'engagement communautaire a été célébré par les « Yaayus Daara ». Cette 10ᵉ édition a mobilisé l’ensemble des forces vives de la commune, notamment les imams, les délégués de quartier et les « Bajenu Gox », témoignant d'une démarche inclusive et participative. La rencontre s'est conclue par des prières collectives pour la stabilité de la commune et la pérennisation de cet élan de solidarité et de vivre-ensemble.