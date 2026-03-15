Renégociation des contrats pétroliers et gaziers : Moubarack Lo encourage l’État à aller jusqu’au bout

L’économiste-statisticien Moubarack Lo a appelé l’État du Sénégal à poursuivre sans hésitation le processus de renégociation des contrats pétroliers et gaziers en cours. L’ancien Directeur général du Bureau de prospective économique s’est exprimé ce dimanche 15 mars lors de l’émission Le Grand Jury, où il était l’invité.



Au cours de cet entretien, l’économiste a estimé que la renégociation engagée par les autorités constitue une étape importante pour mieux défendre les intérêts du pays dans l’exploitation de ses ressources naturelles. Selon lui, le gouvernement doit aller « jusqu’au bout du processus », même si cette démarche peut susciter des réticences de la part de certaines grandes compagnies pétrolières internationales.



« Il faut aller vers une réinitialisation du modèle », a soutenu Moubarack Lo, plaidant pour une approche qui permettrait au Sénégal de tirer davantage profit de ses ressources pétrolières et gazières.



Pour l’ancien patron du Bureau de prospective économique, cette révision des contrats doit s’inscrire dans une vision stratégique visant à renforcer la souveraineté économique du pays et à garantir une meilleure redistribution des revenus issus des hydrocarbures.



Il estime en outre que le contexte actuel offre une opportunité pour repenser les modalités de partenariat entre l’État et les compagnies exploitantes, afin d’aboutir à des accords plus équilibrés et plus favorables à l’économie nationale.



Depuis l’alternance politique, la question de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers occupe une place importante dans le débat public au Sénégal. Les nouvelles autorités ont exprimé leur volonté d’examiner certains accords signés dans le secteur des hydrocarbures afin d’en évaluer l’équité et l’impact pour les finances publiques.