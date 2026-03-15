Mondial Féminin 2026 : Cheikh Sarr « très heureux » de la métamorphose tactique des Lionnes

Au sortir de la victoire cruciale du Sénégal face à la Nouvelle-Zélande (61-54) à San Juan, le sélectionneur national Cheikh Sarr n’a pas caché sa satisfaction. Marqué par le soulagement et la fierté, il a salué un groupe qui a su répondre présent après des débuts difficiles dans ce tournoi qualificatif pour la Coupe du monde 2026. « Je suis très fier de mes joueuses, je pense qu’elles ont fait un très bon travail. Une victoire reste une victoire. Nous sommes très heureux, parce que c’est ce que nous recherchions », a-t-il confié en conférence de presse, soulignant l'importance psychologique de ce succès avant d'affronter le pays hôte.



L'analyse technique de Cheikh Sarr s'est concentrée sur la discipline retrouvée, notamment dans la gestion du ballon. Le technicien a révélé un chiffre frappant : après 45 pertes de balle cumulées lors des deux premiers matchs, son équipe a réussi à ramener ce total à seulement 10 unités lors de ce duel. « Cela signifie que nous contrôlons le jeu », a-t-il martelé, se félicitant que ses consignes sur le jeu collectif aient été scrupuleusement appliquées pour limiter les erreurs directes qui avaient plombé les précédentes sorties contre l'Espagne et les États-Unis.



Le sélectionneur a également mis en exergue l'identité défensive des Lionnes, qu'il considère comme la véritable « clé » du match. Il a particulièrement apprécié la capacité de ses joueuses à étouffer les transitions adverses, au point de ne concéder que trois points lors de la première mi-temps. « Nous avons fait de notre mieux pour arrêter les tirs et les transitions offensives. C’est notre style de jeu », a-t-il expliqué, tout en rendant hommage au leadership de sa capitaine Yacine Diop et à l'impact stabilisateur de Sokhna Aïda Sabou Gueye, dont le retour de blessure a transfiguré la distribution du jeu.



Désormais tourné vers le choc contre Porto Rico prévu ce lundi à 00h GMT, Cheikh Sarr espère que cette rigueur défensive deviendra une constante. Pour lui, ce match référence prouve que le Sénégal, lorsqu'il maîtrise ses possessions et impose son impact physique, possède les armes pour rivaliser sur la scène mondiale.

