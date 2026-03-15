Désenclavement de Fimela : Déthié Fall annonce une voie de contournement de 3 km comme « solution transitoire »

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé ce samedi le démarrage imminent des travaux d’une voie de contournement pour relier le Pont de Simal à Fimela. Cette mesure d'urgence, d'un linéaire estimé à trois kilomètres, vise à rétablir la mobilité dans la zone en attendant la réfection lourde des infrastructures existantes. « Cette solution transitoire va soulager les populations en attendant de finalisation des études techniques pour la réhabilitation des ponts de Simal et Sakhor », a précisé le ministre lors d’une visite de diagnostic technique sur le terrain.
Face aux attentes pressantes des usagers, Déthié Fall a insisté sur la nécessité de proposer des réponses pragmatiques plutôt que des engagements lointains. « Nous ne pouvons pas être dans des promesses sans proposer de solutions concrètes. Nous devons assurer aux populations que ce problème sera réglé », a-t-il affirmé. Tout en rappelant les contraintes procédurales, notamment financières, il a assuré qu'une alternative immédiate sera mise en place : « Il y a certes, un processus à respecter surtout pour les finances mais nous allons trouver une alternative pour accompagner les usagers ».
L'une des mesures phares de cette « démarche multi-actions » concerne la mobilité scolaire. Le département des Infrastructures prévoit de mettre des bus à la disposition des élèves pour assurer la liaison via la nouvelle voie de contournement. Le ministre s'est d'ailleurs félicité de la réactivité des services techniques de l'État : « C’est heureux d’entendre le directeur général de l’Ageroute dire qu’il avait anticipé à travers une étude et la mesure de la linéaire pour proposer des solutions dans un premier temps ».
Ce plan d'action immédiat permet de parer à l'urgence sécuritaire et sociale sur l'axe Simal-Fimela, tout en lançant les procédures nécessaires pour la réhabilitation complète des ponts de Simal et Sakhor, dont l'état de dégradation nécessitait une intervention urgente des autorités.
Face aux attentes pressantes des usagers, Déthié Fall a insisté sur la nécessité de proposer des réponses pragmatiques plutôt que des engagements lointains. « Nous ne pouvons pas être dans des promesses sans proposer de solutions concrètes. Nous devons assurer aux populations que ce problème sera réglé », a-t-il affirmé. Tout en rappelant les contraintes procédurales, notamment financières, il a assuré qu'une alternative immédiate sera mise en place : « Il y a certes, un processus à respecter surtout pour les finances mais nous allons trouver une alternative pour accompagner les usagers ».
L'une des mesures phares de cette « démarche multi-actions » concerne la mobilité scolaire. Le département des Infrastructures prévoit de mettre des bus à la disposition des élèves pour assurer la liaison via la nouvelle voie de contournement. Le ministre s'est d'ailleurs félicité de la réactivité des services techniques de l'État : « C’est heureux d’entendre le directeur général de l’Ageroute dire qu’il avait anticipé à travers une étude et la mesure de la linéaire pour proposer des solutions dans un premier temps ».
Ce plan d'action immédiat permet de parer à l'urgence sécuritaire et sociale sur l'axe Simal-Fimela, tout en lançant les procédures nécessaires pour la réhabilitation complète des ponts de Simal et Sakhor, dont l'état de dégradation nécessitait une intervention urgente des autorités.
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