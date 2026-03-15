Désenclavement de Fimela : Déthié Fall annonce une voie de contournement de 3 km comme « solution transitoire »

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé ce samedi le démarrage imminent des travaux d’une voie de contournement pour relier le Pont de Simal à Fimela. Cette mesure d'urgence, d'un linéaire estimé à trois kilomètres, vise à rétablir la mobilité dans la zone en attendant la réfection lourde des infrastructures existantes. « Cette solution transitoire va soulager les populations en attendant de finalisation des études techniques pour la réhabilitation des ponts de Simal et Sakhor », a précisé le ministre lors d’une visite de diagnostic technique sur le terrain.



Face aux attentes pressantes des usagers, Déthié Fall a insisté sur la nécessité de proposer des réponses pragmatiques plutôt que des engagements lointains. « Nous ne pouvons pas être dans des promesses sans proposer de solutions concrètes. Nous devons assurer aux populations que ce problème sera réglé », a-t-il affirmé. Tout en rappelant les contraintes procédurales, notamment financières, il a assuré qu'une alternative immédiate sera mise en place : « Il y a certes, un processus à respecter surtout pour les finances mais nous allons trouver une alternative pour accompagner les usagers ».



L'une des mesures phares de cette « démarche multi-actions » concerne la mobilité scolaire. Le département des Infrastructures prévoit de mettre des bus à la disposition des élèves pour assurer la liaison via la nouvelle voie de contournement. Le ministre s'est d'ailleurs félicité de la réactivité des services techniques de l'État : « C’est heureux d’entendre le directeur général de l’Ageroute dire qu’il avait anticipé à travers une étude et la mesure de la linéaire pour proposer des solutions dans un premier temps ».



Ce plan d'action immédiat permet de parer à l'urgence sécuritaire et sociale sur l'axe Simal-Fimela, tout en lançant les procédures nécessaires pour la réhabilitation complète des ponts de Simal et Sakhor, dont l'état de dégradation nécessitait une intervention urgente des autorités.