Acte contre nature : Bamba Amar bénéficie d’une liberté provisoire

Bamba Amar, agent du Port autonome de Dakar (PAD), a recouvré la liberté ce lundi après plusieurs jours de détention. Inculpé dans l’affaire d’actes contre nature, il a pu quitter sa cellule à la suite d’une décision favorable de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar.



Selon les informations rapportées par Seneweb, le juge du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait initialement ordonné sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, à l'issue de son audition au fond. Bien que le parquet ait interjeté appel de cette décision pour s'y opposer, la chambre d'accusation a finalement examiné l'affaire jeudi dernier et a choisi de confirmer l’ordonnance du juge d’instruction.



La libération de l'agent du PAD est devenue effective ce jour, le parquet général ayant décidé de ne pas former de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation.