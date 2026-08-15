Basket : Cheikh Sarr dévoile sa liste de 12 Lionnes pour les pré-qualifs olympiques, sans Yacine Diop

Le sélectionneur national Cheikh Sarr a dévoilé sa liste de 12 joueuses sélectionnées pour le tournoi pré-qualificatif olympique féminin de la FIBA, qualificatif pour le parcours vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.



Yacine Diop ne sera pas de la campagne de Guadalajara.



Le groupe est composé de Khadija Faye, Madijguene Sène, Sokhna Bintou Lo, Fanta Gassama, Khadidiatou Diouf, Cierra Dillard, Lena Timera, Nogaye Diagne, Fatou Kine Filor, Maty Fall, Ndioma Kane et Sabou Ndiaye Gueye.



Selon la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), les Lionnes ont effectué leur première séance d’entraînement à Guadalajara avec 8 joueuses présentes. rejoindront le groupe ce dimanche pour compléter l’effectif.



Le Sénégal évoluera dans le groupe B, aux côtés du Canada, du Mexique et des Philippines.



Ces Pré-Qualifications réunissent les huit sélections qui n’ont pas obtenu leur billet pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Réparties en deux groupes de quatre équipes, elles s’affronteront dans un format de championnat.



Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Le vainqueur de la compétition décrochera sa qualification pour les Tournois de qualification



FIBA, prévus en février 2028, une étape clé dans la course aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.



Les équipes qui ne réussiront pas à se qualifier lors de ce tournoi conserveront toutefois une chance de les rejoindre en passant par les compétitions continentales féminines organisées l’année prochaine.