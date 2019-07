Activités judiciaires 2017-2018: plus de 21.360 procès-verbaux, 4.754 pour délits, 657 mineurs condamnés

Plus de 21.360 plaintes ont été recensées entrent 2017-2018 avec une prédominance des délits liés aux stupéfiants, avec 4. 754 cas. Ce sont les résultats de la première enquête nationale annuelle sur les activités des juridictions de l’année judiciaire, rendus plulics par le ministère de la Justice.



Le document présenté par le ministre de la Justice, Me Malick Sall et la Délégation de l'Union européenne, révèle que 657 mineurs ont été condamnés par le tribunal pour enfants. Les chefs d’accusation pour lesquels ils sont inculpés sont tels que "le vol, association de malfaiteurs et recel, coups et blessures volontaires, infractions à la législation sur les stupéfiants, viol, homicide et blessure involontaire".



D’après le rapport, 29 enfants parmi ces 657 ont mis des infractions criminelles pour et blessures volontaires, les 48 pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et les 38 ont commis des viols. Dans le même registre, 20 d’antre eux ont commis des homicides et involontaires.



L’enquête, qui résulte d’une étroite collaboration entre le ministère de la Justice et l’Union européenne, concerne l’ensemble des juridictions « Cours et Tribunaux de Grande Instance (TGI), Tribunaux d’Instance (TI), Tribunaux du travail », a indiqué l’expert en statistique judiciaires, Joëlle Afucha.