Adama Adus Fall envoyé en prison pour "vol" de 70.000 F Cfa

Le chroniqueur Adama Adus Fall a été placé sous mandat de dépôt mercredi. Il est accusé de vol sur un montant de soixante-dix (70) mille F Cfa.



Le chroniqueur a été arrêté après une plainte déposée par un citoyen. Selon Kewoulo, il y a quelques jours, un citoyen qui voulait envoyer de l’argent à un de ses contacts s’est trompé de numéro. L’argent s’est retrouvé sur le compte W…d’Adus Fall. Après s’être rendu compte de son erreur, l’expéditeur a tenté de reprendre son argent, mais il s'est trouvé que le propriétaire du numéro a déjà récupéré l'argent. Il l'a appelé pour lui expliquer la situation et lui demander la restitution des sous. Au lieu de s’exécuter, a indiqué le site d’information, Adama Fall a fait savoir à son interlocuteur qu’il était sur un plateau télé et allait lui répondre plus tard.



Après Adama Adus ne répondait plus aux appels du propriétaire de l'argent. Marre de tous cela, l’expéditeur a décidé de porter plainte à la Cybercriminalité. Par la suite, les policiers ont adressé « une réquisition à personne compétente » à la Sonatel. De l’examen de cette réquisition, il est revenu que le numéro est identifié au nom d'Adama Adus Fall.



Convoqué, le chroniqueur s’est présenté hier mercredi dans les locaux de Division de la Cybersécurité où il reconnut les faits et s’est engagé à rembourser l’argent.



Déferré devant le parquet pour "vol", le procureur l’a placé sous mandat de dépôt. Son jugement est attendu « au plus tard » mardi prochain devant le tribunal correctionnel en flagrant délit.