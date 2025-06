Tabaski à Bignona : les moutons livrés par la DER meurent en masse, colère des bénéficiaires

Les moutons distribués par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide (DER) à Bignona (sud), dans le cadre d'une opération de Tabaski, ont presque tous péri. Certains bénéficiaires expriment leur profonde inquiétude face à la situation. Le promoteur partenaire de la DER pour l’opération de souscription payable par tranches de moutons de Tabaski, a réagi à la mort simultanée de moutons.





Dans une vidéo relayée par la chaîne K7 TV et reprise par SEN TV, Ismaila Sané raconte avoir rapidement compris que son mouton était condamné dès sa réception. « Mon petit frère m’a appelé pour me dire de venir voir le mouton. Le lendemain matin, il était déjà mort. Nous sommes totalement dépassés », a-t-il confié.



D’autres, comme Khadidiatou Camara, affirment que certains béliers ont rendu l’âme le jour même de leur livraison. Bacary Danfa Camara déplore, lui, la perte de plus d’une vingtaine de moutons, affirmant que ceux acquis par lui et ses collègues sont tous morts.



Les bénéficiaires critiquent la démarche de la DER, remettant en cause la qualité des bêtes et la faisabilité d’un mouton à 28 000 Fcfa. « Même à 50 000, on n’a rien de valable. Ils nous ont proposé de récupérer notre argent », a déploré Mme Camara.



Face à la polémique, Arona Gallo, promoteur partenaire de la DER dans cette opération de souscription à paiement échelonné, a réagi dans une note diffusée par SEN TV. Il parle d’un « incident isolé regrettable » et donne des précisions : les 150 moutons sont arrivés à Bignona le samedi précédent et, faute de remise immédiate, ont été gardés dans un enclos où ils auraient consommé des plantes toxiques aux abords, entraînant de graves troubles digestifs. Il affirme que la distribution dans d’autres localités s’est déroulée sans incidents majeurs.