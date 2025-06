Tabaski à Kolda : l'imam de la mosquée Taqwa appelle au respect des enseignements coraniques et prophétiques

À l’occasion de la fête de Tabaski, célébrée ce jeudi 6 juin par la Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS), les fidèles de la mosquée Taqwa, située au quartier Usine Coton de Kolda, se sont réunis pour accomplir la prière rituelle sous la direction de l’imam Mouhamadou Mbacké Sène.



Dans son sermon empreint de piété et de sagesse, le guide religieux a exhorté les fidèles musulmans à revenir aux fondamentaux de l’islam, en mettant un accent particulier sur le respect des enseignements du Saint Coran et de la Sunna du Prophète Muhammad (PSL). "Cette fête, symbole de sacrifice, de soumission et de foi, doit être l’occasion pour chaque croyant de faire son autocritique, d’interroger la sincérité de sa foi et la conformité de ses pratiques religieuses avec les prescriptions divines", a-t-il martelé.



Imam Sène a insisté sur la nécessité de cultiver des valeurs telles que la solidarité, le pardon, et l’humilité, surtout en cette période marquée par des défis sociaux et spirituels. Il a également appelé à une introspection collective sur la place de la foi dans la vie quotidienne, soulignant que la religion ne doit pas être un simple symbole, mais un véritable guide de comportement.



Dans un message fort à l’endroit des autorités politiques et administratives, l’imam a exhorté les gouvernants à faire de la justice et de l’équité des piliers de leur action. "Une société ne peut prospérer durablement sans une gouvernance fondée sur la justice. C’est un devoir religieux et moral", a-t-il déclaré.



La Tabaski, au-delà de son aspect festif, a ainsi été, à Kolda, une occasion de rappeler les valeurs spirituelles essentielles pour une société harmonieuse, équitable et solidaire.