Diplomatie : voyage officiel du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine (22–27 juin 2025)

Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko, a accordé ce vendredi une audience à Li Zhigang, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Sénégal. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la visite officielle que le Chef du Gouvernement effectuera en République populaire de Chine, du 22 au 27 juin 2025, rapporte la Primature.



Le Premier ministre répondra, à cette occasion, à l’invitation de son homologue chinois, Li Qiang, Premier ministre du Conseil des Affaires d’État. Il participera au Forum économique mondial d’été de Davos, un événement majeur sur l’agenda international.



Le chef du gouvernement sénégalais interviendra au nom de l’ensemble du continent africain, illustrant ainsi la confiance placée en sa personne et en le Sénégal par ses pairs africains. Cette intervention témoigne également du rôle diplomatique croissant du Sénégal sur la scène internationale.



En marge de sa participation au Forum, le Premier ministre effectuera une visite de travail et d’amitié de 48 heures en Chine, articulée autour des axes suivants :



Consolidation du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Chine ;



Renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales ;



Exploration de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs jugés prioritaires ;



Intensification des échanges culturels et amicaux entre les peuples sénégalais et chinois.