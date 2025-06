Tabaski 2025 : l’imam Ababacar Cissé Diop prêche l’unité et plaide pour une célébration commune

Une partie de la communauté musulmane du Sénégal a célébré la Tabaski ce vendredi 6 juin 2025, conformément à l’appel de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS). À Dakar, la prière a été dirigée à la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) par l’imam Ababacar Cissé Diop, dont le sermon a mis l’accent sur l’unité au sein de la communauté musulmane.



L’imam a exhorté les autorités à organiser des concertations nationales afin d’harmoniser les dates des fêtes religieuses, notamment la Korité et la Tabaski.



« La question doit être traitée de la meilleure des façons. Donc le gouvernement peut essayer de rencontrer toutes les parties prenantes concernant ce point et essayer de les appeler sur une table, de discuter pour avoir cette unité-là », a-t-il plaidé.



Abordant la situation dramatique à Gaza, l’imam a dénoncé les exactions subies par les populations palestiniennes. Il a lancé un appel pressant à la solidarité entre pays musulmans. « Si l’on observe la carte de la Palestine avant 1948, on voit clairement tout ce qu’Israël a pris. Il est urgent que les nations musulmanes, à l’image de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique) ou du Sénégal qui est un porte-drapeau de cette cause, unissent leurs forces », a-t-il déclaré.