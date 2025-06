Ranérou : un mini-car se renverse à Patouky , 2 morts et 11 blessés

Deux personnes ont été tuées et onze autres blessées dans l’accident d’un mini-car ”Cheikhou Cherifou” survenu vendredi vers 9 heures, à hauteur de Patouky, un village du département de Ranérou, rapporte l’APS.



Six des passagers du véhicule ont été blessés grièvement dans cet accident qui a eu lieu à 60 km de Matam.



Selon un témoin, le véhicule tentait de dépasser un autre mini-car lorsque l’un de ses pneus arrière a éclate. Il a alors dérapé et s’est renversé.



En provenance de Dakar, le véhicule qui s’est renversé roulait dans le sens Ranérou-Ourossogui.



Les corps sans vie et les onze blessés ont été transportés au centre de santé de Ranérou, à 35 kilomètres du lieu de l’accident.