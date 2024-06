Adéane : la 3 ème adjointe au maire, Aminata Sonko morte dans un accident

La commune d'Adéane est en deuil et pour cause, la 3 ème adjointe au maire de cette commune dans le département de Ziguinchor, Aminata Sonko a trouvé la mort dans un accident de la route. Elle revenait de Tambacounda où elle était partie prendre part à une rencontre. L'accident est survenue à hauteur de Mandat Douane.



De cet accident, madame Aminata Sonko est la seule qui a trouvé la mort. Il y a cependant des blessés qui ont été acheminés à l'hôpital. "Adéane pleure en ce moment la perte d'une de ses valeureuses filles", nous a confié Sékou Diamé, agriculteur à Agnack, joint au téléphone. Et lui, d'ajouter, "c'était une personne qui s'activait beaucoup dans l'agriculture. Elle revenait, d'ailleurs d'un atelier qui était consacrée à ce dommaine".