Adji Sarr et les 3 tentatives de suicide

Dans son ouvrage de 258 pages sur l’affaire Sweet Beauté, le patron du groupe de presse Avenir communication, le journaliste Madiambal Diagne révèle que l’accusatrice de Sonko a tenté de se suicider à trois reprises.



« J’ai trouvé que ces dernières années, le Sénégal a été au bord du gouffre du fait d’une situation politique né de ce fait divers et il me semble à tout point de vue que ça interpelle et ça m’a interpellé. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre », raconte-t-il.



Une bonne partie du livre est consacré uniquement à la version de la masseuse qui, selon l’auteur, aurait tenté de se donner la mort après ce qu’elle qualifie de viols répétitifs. Madiambal Diagne révèle qu’il a rencontré Adji Sarr dans un appartement aux Maristes où elle se cache avec deux de ses proches (un homme et une dame).



« Je ne devais pas porter plainte contre Sonko. Je devais mourir. Si je m’imaginais que cela provoquerait la mort de tous ces jeunes », a confié Adi Sarr à Madiambal Diagne.

Il confie que Gabrielle Kane lui a fait part des folles envies de suicide de l’ex-masseuse.



Adji Sarr a voulu se tuer en tentant de se noyer à la mer de Cambérène, le 16 septembre 2022. Puis, elle s’est jetée, le 19 septembre 2022, du balcon de l’appartement où elle loge. Elle tentera aussi de se sectionner les veines, le 24 mai 2022.