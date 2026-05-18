La CAF désigne le Sénégal comme pays hôte de la CAN Beach Soccer 2026

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, ce lundi 18 mai, que le Sénégal accueillera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer de la CAF 2026, à la suite d'une approbation du Comité Exécutif de l'Institution.



Selon un communiqué, « cette décision réaffirme la confiance de la CAF dans la capacité du Sénégal à organiser des événements de classe mondiale » et reconnaît la contribution du pays à la croissance et au développement du Beach Soccer sur le continent africain.



Le Sénégal est le détenteur du record avec cinq titres de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer de la CAF, ayant remporté les cinq dernières éditions consécutives, y compris l’édition 2024 en Égypte.



Le tournoi réunira une nouvelle fois huit (8) des principales nations africaines de Beach Soccer, et l’un des principaux enjeux pour les équipes participantes sera de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA en 2027.



Le Sénégal avait accueilli l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF. Les dates de l’édition 2026 seront annoncées ultérieurement.