Adoption de la loi interprétative de l’amnistie : Seydi Gassama salue une avancée vers la justice

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a réagi à l’adoption de la loi interprétative de l’amnistie. Selon lui, la proposition de loi portée par le député Amadou Ba constitue une étape en faveur de la justice.



« L'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi de l'honorable député Amadou Ba constitue une étape importante vers la justice et la réparation pour les graves violations des droits humains qui ont eu lieu entre février 2021 et février 2024 », a-t-il écrit sur son compte X.



M. Gassama a également souligné la nécessité de réformer en profondeur l’État afin d’éviter toute instrumentalisation des institutions à des fins politiques.



« Il faut en outre profondément réformer l'État pour que plus jamais, un président qui veut s'accrocher au pouvoir n'instrumentalise les institutions pour persécuter les opposants », a-t-il ajouté.



Pour rappel, l’Assemblée nationale a adopté le mercredi 2 avril 2025, à la majorité la proposition de loi n°05/2025, portant sur l’interprétation de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 relative à l’amnistie. Ce texte législatif, qui avait déjà fait couler beaucoup d’encre, a franchi une étape importante en obtenant le soutien de 126 députés, tandis que 19 parlementaires ont exprimé leur opposition en votant contre.