Adoption de la loi interprétative : les députés Takku Wallu se rangent du côté des FDS et annoncent un recours devant le Conseil constitutionnel

Dans ce communiqué, l'APR appelle les Sénégalais à se dresser en bouclier autour des FDS, soulignant qu'il est primordial de soutenir les policiers, gendarmes, militaires et magistrats qui ont œuvré sans relâche pour vaincre l'insurrection et garantir la stabilité du pays. Le parti rappelle que ces forces ont été des garants de la paix et des protecteurs des institutions démocratiques, et que nul ne doit chercher à les faire payer pour leurs actions héroïques.



Selon les dirigeants de l'APR, les Forces de Défense et de Sécurité ont été des remparts indispensables contre les tentatives de déstabilisation du pays, et particulièrement contre les projets du Pastef, qu'ils considèrent comme la principale menace à l'unité nationale.



De leur côté, les parlementaires du Groupe Takku Wallu Sénégal ont exprimé leur ferme désapprobation de la loi adoptée, qu'ils qualifient de partiale, sélective et injuste. En réponse à l’adoption de cette loi, les députés de Takku Wallu ont annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel dans les plus brefs délais, afin de faire déclarer cette loi contraire à la Constitution.