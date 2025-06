Hivernage : Plusieurs mesures de prévention adoptées par le gouvernement

Les risques « graves » liés à l’hivernage et des solutions pour parer à toute éventualité ont été abordés, hier mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. A ce titre, plusieurs mesures de prévention ont été mises en place afin de limiter les inondations, les crues, les noyades, les maladies hydriques, les accidents électriques liés à la foudre, l’insécurité routière et le péril acridien.



A cet effet, le Premier ministre a exhorté les ministres en charge des secteurs concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir ces risques et, en cas de survenance, de limiter les conséquences.



Il a invité également l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) à faciliter l’accès des populations aux informations météorologiques. Afin d’aider les agriculteurs, éleveurs, usagers de la route, marins pêcheurs et autres travailleurs de la mer à mieux se prémunir contre les dangers éventuels.