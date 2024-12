Adoption sans débat du projet de loi de finances 2025 : bras de fer entre El Malick Ndiaye et Abdoul Mbow

Le projet de loi de finances pour l'année 2025 a été adopté ce samedi à l'Assemblée nationale du Sénégal. L'absence de débat, permise par l'évocation de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution, a provoqué une vive opposition.



Le Président de l'Assemblée, El Malick Ndiaye, a invoqué cette disposition pour engager la responsabilité du gouvernement et procéder à l’adoption sans discussion. Une décision qui n’a pas été du goût de l’opposition, en particulier du député Abdoul Mbow, membre de la coalition Takku Wally Sénégal, qui a dénoncé un "forcing" antidémocratique.



"C'est inacceptable", s'insurge Abdoul Mbow

Dans une intervention enflammée, Abdoul Mbow a qualifié cette démarche de violation des principes fondamentaux du fonctionnement démocratique de l'institution. "C'est inacceptable qu'une loi d'une telle importance, au regard de ce qu'elle représente dans notre fonctionnement, soit votée sans débat", a-t-il martelé.



El Malick Ndiaye, a répliqué : "Honorable, asseyez-vous. Vous savez bien qu’il ne peut pas y avoir de débats, l'article 86 de la Constitution a été évoqué."



Une réponse qui n’a pas convaincu le député de l’opposition, lequel a réitéré que cette procédure constituait une violation de la Constitution. Selon lui, le Premier ministre, Ousmane Sonko aurait dû être présent pour engager la responsabilité du gouvernement dans cette démarche et non envoyé son ministre des Finances.



Face à l’insistance d’Abdoul Mbow, le Président de l’Assemblée nationale a haussé le ton, allant jusqu’à menacer de l’expulser de la salle. Las de cet échange tendu, le député s’est finalement rassis, mais non sans invoquer l'appel au règlement intérieur de l'Assemblée pour affirmer son droit à prendre la parole.