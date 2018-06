Adversaires des « Lions » : le Japon perd devant la Suisse et la Pologne fait match nul face au Chili

Le Japon et la Pologne, adversaires des "Lions" du Sénégal à la Coupe du monde, ont également joué ce vendredi des matchs amicaux. Le Japon a été battu par la Suisse (2-0). Alors que la Pologne après avoir mené par deux buts à zéro a été rattrapé par le Chili.



Les Japonais ont été dominés par les Suisses. Ainsi, le défenseur suisse de l’AC Milan Ricardo Rodriguez a ouvert le score sur penalty à la 42e minute avant que François Moubandjé ne double la mise à la 82e minute. Les Samouraï enregistrent ainsi leur troisième défaite en autant de sortie.



La Pologne, elle a été neutralisée par le Chili. Les deux équipes ont fait match nul (2-2). Les Polonais ont mené par (2-0) avant d’être rejoint au score par le Chili. L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski a ouvert le score pour la Pologne à la 30e minute, avant que Zielinski ne marque le deuxième but polonais à la 34e. Les Chiliens vont réagir et réduire la marque à la 38 minute par l’entremise de D.Valdés. Mliko Albornoz va égaliser à la 56e.



Pour rappel, le Sénégal va jouer son premier match à la Coupe du monde le 19 juin prochain face à la Pologne. Les « Lions » affronteront le Japon le 24 juin pour le compte de la 2e journée du groupe H, avant de terminer les phases de poule contre la Colombie le 28 juin.