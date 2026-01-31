Ligue 1 : FC Lorient enchaîne, Bamba Dieng encore buteur

Bamba Dieng continue d’impressionner sous les couleurs de Lorient. L’attaquant sénégalais a trouvé le chemin des filets lors de la victoire des Merlus face à Nantes (2-1), ce samedi, à l’occasion de la 20ᵉ journée de Ligue 1. Dieng a ouvert le score à la 32ᵉ minute, avant qu’Arsène Kouassi ne scelle le succès lorientais en toute fin de rencontre, à la 89ᵉ minute.



Grâce à ce succès, Lorient enchaîne un onzième match consécutif sans défaite et consolide sa 9ᵉ place au classement.



Titulaire indiscutable, Bamba Dieng porte son total à huit buts inscrits lors de ses six derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une forme étincelante qui renforce un peu plus ses ambitions et sa candidature pour une place avec les « Lions » en vue de la Coupe du monde 2026.