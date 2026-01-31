Sanctions de la CAF : la FSF prend acte de la décision et renonce à tout recours

La Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est prononcée sur les sanctions prononcées par le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Dans un communiqué publié ce 31 janvier, l’instance fédérale informe l’opinion publique nationale et internationale avoir pris acte de la décision DC23315 rendue le 28 janvier 2026.
Après analyse de ladite décision, la FSF dit avoir notifié à l'instance continentale sa « volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre ». D’après l’instance, cette « renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant : Le Sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, les joueurs de l'équipe nationale, Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye ».
En application des dispositions de l'article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football confirme « qu'elle assume l'entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs ».
Fidèle à sa ligne de conduite, la FSF réaffirme sa détermination à « défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football ».
La Fédération souligne qu’elle entend inscrire son action dans le « strict respect de ses obligations statutaires, œuvrant ainsi à la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain ».
