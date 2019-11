Aéroport Dakar Blaise Diagne : Terrorisme et défaillances d'un vol pour tester le plan d’urgence

La coordination se faisait au centre de crise de l’aéroport et un point de presse organisé à la fin de l’exercice. Pour le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Magueye Marame Ndao « cela entre en droit ligne du respect de la réglementation de l’aviation civile internationale. C’est une manière pour toutes les parties prenantes de s’exercer pour tester les dispositifs du plan d’urgence de l’aéroport du point de vue technique et des ressources humaines ».



C’est ensuite au tour du gestionnaire de prendre le relais devant la presse pour dire que « l’aéroport a les ressources et le matériel nécessaires mais il faut s’entraîner pour être prêt à gérer un accident, une crise ». Xavier Mary relève aussi « la générosité d’Air Sénégal pour la mise à disposition d’un appareil avec l’équipage pour être beaucoup plus prés de la réalité ».



D’ailleurs pour la compagnie nationale, son directeur de l’Exploitation, le commandant Cheikh Seck, a souligné qu’il est important de s’assurer qu’on opère dans un aéroport qui peut nous assister en cas d’urgence. Seck a dit sa satisfaction tout en précisant qu’il y a toujours des imprévus comme le brouillard de ce jeudi matin qui a décalé l’heure de démarrage de l’exercice.