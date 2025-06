Saint-Louis : lancement du Plan de résilience climatique pour renforcer la lutte contre les effets du changement climatique

Saint-Louis fait un pas important vers l’adaptation climatique. Un atelier institutionnel de diffusion et d’appropriation du Plan de résilience climatique (PRC) s’est tenu ce mardi dans la ville, dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Financé par l’État du Sénégal avec le soutien de la Banque mondiale, ce plan vise à réduire la vulnérabilité des zones côtières face aux impacts du changement climatique tout en améliorant la planification urbaine et environnementale.



Selon Amadou Diouldé Diallo, représentant du directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), le plan repose sur l’analyse de cinq aléas climatiques majeurs : l’érosion côtière, la submersion marine, la salinisation des terres, l’avancée de la mer et les inondations. « Cette étude a essayé d’apporter des réponses concrètes à ces menaces pour rendre l’agglomération plus résiliente », a-t-il expliqué.



Le PRC a été élaboré à l’issue d’un processus participatif qui a mobilisé les collectivités territoriales, les communautés locales, les services techniques et les élus. Initialement conçue pour identifier dix actions prioritaires, la démarche a abouti à 25 propositions, dont dix ont été sélectionnées selon des critères de faisabilité, d’impact et d’urgence.



Dix mesures concrètes pour un avenir plus sûr



Parmi les actions phares figurent : « Une étude sur la salinisation des terres agricoles, qui menace directement les moyens de subsistance des populations rurales ; Le prolongement du canal de Gandiolais, afin de renforcer la capacité d’évacuation des eaux en période d’inondation ; Des programmes de formation pour les acteurs locaux, pour mieux anticiper et gérer les risques climatiques. »



Pour Abdou Khadre Dieylani Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis, ce plan est à la fois ambitieux et inclusif. « C’est un plan multisectoriel et participatif qui permet à Saint-Louis de se préparer efficacement face aux défis climatiques. Nous appelons toute la population à s’approprier ce document, à le défendre et à veiller à ce qu’il soit intégré dans les politiques publiques nationales, financé et mis en œuvre dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré.