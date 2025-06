Projet de dépollution de la Baie de Hann : le maire de Thiaroye sur mer dénonce l’exclusion de sa commune du comité de pilotage

La Commune de Thiaroye sur mer a réagi au communiqué de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) relatif à l’état d’avancement du Projet de dépollution de la Baie de Hann. Ce projet, qualifié d’« initiative nationale d’importance stratégique » par les autorités, vise à améliorer la santé publique, la protection de l’environnement et le développement durable du littoral.



La municipalité de Thiaroye sur mer a salué « les efforts déployés par l’État du Sénégal, ses partenaires techniques et financiers et l’ONAS » dans le cadre de ce projet ambitieux, tout en rappelant les attentes immenses des milliers de citoyens vivant le long de la baie. Toutefois, la commune a tenu à formuler des « préoccupations légitimes » concernant certains aspects du projet.



Dans une déclaration parvenue à la presse, Me Mamadou Ndiaye, maire de la commune rappelle que « dans le cadre du projet de réhabilitation de la baie de Hann, le gouvernement du Sénégal avait bel et bien lors d’un conseil interministériel tenu en 2002 retenu les deux composantes suivantes : un volet restructuration et un volet dépollution ». Mieux encore, « le rapport d’étude d’impact environnemental et social du projet à la page 404 a effectivement intégré ses deux volets pour atteindre les objectifs poursuivis ». La municipalité insiste sur le fait que « la dépollution ne saurait être ni intégral ni durable sans la restructuration préalable de Thiaroye sur mer ».



Autre point soulevé : l’absence de la commune dans les instances de décision et de planification. « À ce jour, la Commune de Thiaroye sur mer n’a été ni officiellement associée à la planification des activités ni suffisamment impliquée dans les instances de suivi du projet », déplore la déclaration, précisant que le territoire est pourtant directement concerné « par les enjeux de pollution, de drainage et de rejets d’eaux usées dans la mer ».



Le document note que « le comité de pilotage mis en place depuis 2010 se réunit sans convier les collectivités territoriales situées en zones fortement impactées ». La commune regrette que « le comité de suivi créé en 2021 a fait seule et unique réunion ». Enfin, elle constate « plusieurs irrégularités dans le cadre de l’exécution de ce projet sans aucune concertation avec les populations concernées ».



La commune conclut en soulignant que « l’assainissement du port qui ne figure nullement dans le projet ».