Aéroport Dakar Blaise Diagne, plateforme majeure en Afrique (DG)

« Au cours de ces 2 années, l’aéroport a confirmé sa position majeure en Afrique. Après avoir acquis les certifications prouvant une exploitation en toute sécurité et sûreté, nos équipes continuent à améliorer chaque jour le service apporté à nos passagers. Un véritable challenge relevé par tous les partenaires de l’aéroport, sociétés de services, commerces et administrations », peut-on lire dans l’édito intitulé « 2 ans déjà !!! ». Le directeur général de LAS a souligné aussi que le développement d’Air Sénégal »contribuera sans aucun doute au développement et à la croissance de la plateforme ».



Dans ce dernier numéro du magazine de l’aéroport qui expose les actualités des transports aériens, du tourisme et de la culture, on retrouve une interview du monsieur Alioune Sarr. Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens qui relève « la qualité de la gestion de l’aéroport par LAS », soutient que « l’AIBD est aujourd’hui le premier aéroport de la sous-région ».