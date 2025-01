Affaire AEE Power : Le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Arcop renvoie les parties devant les juridictions

Le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop), a dans l’affaire AEE power renvoyé les différentes parties devant les juridictions, estimant qu’il ne dispose pas d’éléments objectifs pour asseoir la matérialité des faits et en établir l’imputabilité, relate le journal Libération dans sa livraison du jour.



« Le Crd ne dispose pas d’éléments objectifs pour asseoir la matérialité des faits et en établir l’imputabilité », renseigne la Libération, précisant que le renvoi des allégations de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar.



Dans sa décision, le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) a également constaté que l’Aser n’a pas répondu à la demande de transmission du dossier adressé par le Crd, lit-on dans le journal qui estime que l’attitude de l’Aser est un manque de respect et de considération à l’autorité.



Le journal fait savoir que le Crd a par ailleurs constaté qu’il est produit dans le cadre de l’instruction une plainte de AEE Power epc contre AEE Power Sénégal.