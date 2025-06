Affaire ASER – AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall face à la presse ce jeudi

Thierno Alassane Sall, leader du parti La République des Valeurs (RV/Réewum Ngor), rencontrera la presse ce jeudi. L'opposant devrait revenir sur la polémique autour du marché d’électrification rurale impliquant l’ASER et AEE POWER EPC.Cette conférence fait suite à un e question écrite adressée au ministre des Finances, Cheikh Diba, concernant les garanties d’assurance émises par la SONAC, la réponse du ministre et la réaction vive du directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène , l es mises en cause publiques de Mamadou Dème, directeur des Assurances , qui a affirmé que "la prime d’assurance a été réglée depuis le 20 juin 2024", contredisant ainsi les allégations du député.Thierno Alassane Sall compte clarifier ses positions et répondre aux différentes réactions suscitées par ses interrogations.