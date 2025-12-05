Tirage Mondial 2026 : Abdoulaye Fall et Pape Thiaw conduisent la délégation sénégalaise à Washington

La délégation sénégalaise est actuellement à Washington pour représenter le pays lors du tirage officiel de la Coupe du monde 2026. Conduite par le Président de la FSF, Abdoulaye Fall, et le sélectionneur national, Pape Thiaw, elle prendra part à la cérémonie programmée ce vendredi 5 décembre 2025 à 17h00 GMT au John F. Kennedy Center for the Performing Arts.



Les « Lions » partageront ce pot avec des nations telles que le Maroc, la Croatie, l’Autriche, l’Iran ou le Japon, évitant ainsi ces équipes au tirage. En revanche, le Sénégal pourrait affronter au moins une grande nation issue du chapeau 1, où figurent l’Argentine, championne en titre, ainsi que l’Espagne, la France, l’Angleterre et les trois pays hôtes.