Préparatifs JOJ 2026 : Le Président Diomaye a reçu le maire Abass Fall et le Conseil municipal de Dakar

Le chef de l’État a reçu en audience le bureau du Conseil municipal de la Ville de Dakar, conduit par le maire M. Abass Fall, a annoncé la Présidence de la République.



Selon la même source, la rencontre a permis d’aborder les enjeux stratégiques liés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le Conseil municipal a présenté ses priorités pour faire de cet événement mondial une opportunité de transformation durable de la capitale, en matière de cadre de vie, d’infrastructures et de rayonnement international.



La délégation a exprimé sa satisfaction quant à l’écoute attentive du Président de la République et à l’intérêt qu’il porte aux préoccupations de la Ville de Dakar dans la préparation des JOJ.