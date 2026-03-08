Affaire ASER : le député Mbaye Dione appelle la justice à faire toute la lumière sur ce dossier

Au cours de l'émission IFTAR sur la chaîne ITV Sénégal, le député Mbaye Dione a appelé, ce dimanche 08 mars, la justice sénégalaise à faire toute la lumière sur le dossier ASER (Agence sénégalaise de l'électrification rurale), connu comme un programme d’électrification rurale, où des incohérences auraient été notées dans certains villages supposés avoir bénéficié du programme.



«Le village de Bidjioury, dans la commune de Darou Salam, dans le département de Nioro du Rip, n’a pas de courant. Il n’y a même pas de fils ou de traces d’installation électrique », a affirmé le maire de Ngoundiane, précisant avoir lui-même constaté la situation lors de tournées politiques dans la zone. Il a néanmoins salué la démarche de son collègue Thierno Alassane Sall, qui a saisi le pôle judiciaire et financier à propos de cette affaire.



Pour le parlementaire, les constats faits sur le terrain justifient que toute la lumière soit faite sur les 37 milliards de francs CFA évoqués dans le dossier. « Je pense que l’affaire ASER et les 37 milliards doivent être élucidés. La justice doit se prononcer sur cette question, d’autant plus que Thierno Alassane Sall a déjà déposé une plainte au niveau du pôle judiciaire et financier», a-t-il déclaré, ajoutant qu'« il y a une part de vérité» dans les accusations soulevées par son collègue.



Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les autorités judiciaires de vérifier les faits sur le terrain. «Quand on affirme qu’un village a été électrifié et qu’un député se rend sur place pour constater qu’il n’y a pas de courant, cela pose question », a-t-il ajouté.



Pour rappel, le Directeur général de l'ASER, Jean-Michel Sène, a toujours réfuté les accusations et invité, à plusieurs reprises, Thierno Alassane Sall à un débat télévisé sur le dossier. Ce dernier n'a pas encore répondu favorablement à l'invitation.