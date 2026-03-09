Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce de nouvelles attaques sur Téhéran, Ispahan et le sud de l'Iran

Ce qu'il faut retenir

► Depuis le samedi 28 février, Israël et les États-Unis continuent de mener des frappes contre la capitale iranienne, Téhéran. Donald Trump a dit qu'il n'y aura aucune négociation avant que « l'Iran ne représente plus une menace pour les États-Unis et que les objectifs de l’opération "Fureur épique" auront été remplis », a communiqué la Maison Blanche.



► L'Assemblée des experts de la République islamique d'Iran a nommé dimanche soir Mojtaba Khamenei nouveau guide suprême, pour succéder à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans une attaque samedi 28 février.



► L'Iran continue de répliquer par des attaques de missiles et de drones contre Israël et les pays du Golfe. Lundi matin, à Bahreïn, une attaque de drone iranien a blessé 32 civils, dont quatre grièvement, sur l'île de Sitra, selon le ministère de la Santé cité par l'agence Bahrein News Agency. Une raffinerie de pétrole Bapco a également été touchée. L'Iran a également tiré dimanche une première salve de missiles vers Israël après l'élection du nouveau guide suprême iranien.



► Le Parlement libanais annonce reporter les élections législatives prévues en mai, pour une durée de deux ans en raison de la guerre en cours entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, selon un communiqué de son président Nabih Berri.



► De violents combats au sol ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi entre le Hezbollah et l'armée israélienne dans l'est du Liban. Le mouvement islamiste chiite a indiqué combattre des forces israéliennes qui ont débarqué par hélicoptère dans l'est du Liban depuis la frontière syrienne. Le Hezbollah a ajouté que les soldats israéliens étaient arrivés à bord d'« environ 15 hélicoptères » peu après 22h TU.



► Selon le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, au moins 1 332 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des hostilités, dont 175 écolières et membres de personnel scolaire lors d'une frappe contre une école de filles à Minab, dans le sud du pays. Le chiffre, qui n'a pas pu être vérifié, n'inclut probablement pas les victimes militaires appartenant aux Gardiens de la Révolution. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait au moins 394 morts depuis l'extension du conflit au pays du cèdre, lundi.



Deux militaires émiratis ont été tués lundi lorsque leur hélicoptère s'est écrasé en raison d'un « dysfonctionnement technique », a annoncé le ministère de la Défense, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient.



Le ministère « annonce le martyre de deux membres des forces armées à la suite du crash d'un hélicoptère dû à un dysfonctionnement technique alors qu'ils accomplissaient leur devoir », selon un communiqué publié sur X.



Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio accuse l'Iran de prendre le monde «en otage»

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a accusé l'Iran de tenter « de prendre le monde en otage » avec ses frappes contre les pays du Golfe et en bloquant le détroit d'Ormuz, parlant d'un « régime terroriste ».



« Je pense que nous voyons tous actuellement la menace que ce régime clérical fait peser sur la région et sur le monde. Ils essaient de prendre le monde en otage », a déclaré Marco Rubio lors d'une cérémonie au département d'État, tout en soulignant que les États-Unis accomplissaient leurs objectifs dans la guerre contre l'Iran.