Séparation Diomaye-Sonko : le journaliste Pape Fall évoque «la voix la plus sage pour éviter de bloquer le pays»

Le journaliste et analyste politique Pape Amadou Fall a exprimé ses vives inquiétudes face à la situation de "cohabitation douce" qui prévaut au Sénégal entre le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Il invite les deux hommes à se séparer, estimant que «c’est la voix la plus sage pour éviter de bloquer la bonne marche des institutions».



Selon lui, le slogan « Sonko moy Diomaye» (Sonko, c'est Diomaye) ne passe plus et les deux ténors de la République ne veulent pas assumer la situation. «En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ceci ne peut plus aller. Même si ni l'un ni l'autre ne veut prendre sa responsabilité, une rupture entre les deux hommes est prévisible», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.



Il a également soutenu que cette situation s’explique par le fait que chacun d’entre eux est dans des calculs politiques. « Ceci signifie simplement que si Diomaye veut se séparer de Sonko, il n'a pas encore pris une décision définitive en se prononçant pour la sauvegarde de son mouvement. Alors que du côté de Ousmane Sonko, l'on considère que Diomaye n'est presque plus du parti, mais personne n'ose le lui dire. Moins en moins, les Sénégalais comprennent pourquoi ils ne se séparent pas », a-t-il souligné.

