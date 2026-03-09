Moyen-Orient: les alertes aux missiles plus tardives en Israël après des dégâts sur un radar américain

En Israël, à plusieurs reprises ces derniers jours, le délai entre l'alerte préliminaire et le déclenchement des sirènes s’est réduit. En cause, selon les médias israéliens, la mise hors service d'un radar américain crucial au Qatar, endommagé par un drone iranien.

RFI

