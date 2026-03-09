Réseau social
Moyen-Orient: les alertes aux missiles plus tardives en Israël après des dégâts sur un radar américain

En Israël, à plusieurs reprises ces derniers jours, le délai entre l'alerte préliminaire et le déclenchement des sirènes s’est réduit. En cause, selon les médias israéliens, la mise hors service d'un radar américain crucial au Qatar, endommagé par un drone iranien.



Les Israéliens sont généralement prévenus de l’arrivée d’un missile balistique avec une pré-alerte envoyée sur leurs téléphones portables. Cette notification est déclenchée dès qu’un tir est détecté, quelques instants après le lancement du missile. Une dizaine de minutes plus tard, les sirènes retentissent dans les zones susceptibles d’être touchées.
 
Mais ces derniers jours en Israël, ce délai d’alerte, qui rend habituellement le système très efficace, s’est considérablement réduit, passant à seulement deux ou trois minutes. L’armée israélienne assure qu’il ne s’agit pas d’un problème technique. Elle a d’ailleurs été contrainte de communiquer ce week-end, indiquant qu’elle ne pouvait plus garantir l’envoi systématique de cette pré-alerte.
 
Des radars américains potentiellement visés
Selon l’analyse d’images satellites par plusieurs médias, le régime iranien cherche en réalité à viser les radars, capteurs et systèmes de détection américains déployés dans les pays du Golfe. Une façon pour l’Iran de tenter d’aveugler les dispositifs de défense anti-missile des Américains et des Israéliens.
 
Le nombre de missiles tirés depuis l’Iran a fortement diminué ces dix derniers jours, précise l’armée israélienne, passant d’une centaine par jour à quelques dizaines. La dernière salve, qui a visé le centre du pays dans la matinée, a fait un mort.
Lundi 9 Mars 2026 - 15:47


