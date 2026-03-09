Mbour : 600 Kg de chanvre indien saisis, un individu arrêté, des suspects recherchés

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Compagnie de gendarmerie de Mbour (80km au sud-est de Dakar) a procédé, le 08 mars 2026, aux environs de 04 heures, à l'interpellation d'un individu de nationalité sénégalaise. Il est accusé de faits d'"association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien portant sur 600 kilogrammes". Les autres suspects sont activement recherchés.



Selon un communiqué de la Police, cette interpellation fait suite à un dispositif de surveillance et d'interception, après un renseignement faisant état d'un trafic de drogue sur la plage de Warrang. Trois (03) charretiers ont été surpris en train de débarquer la marchandise à partir d'une pirogue en provenance de la Casamance.



Certains présumés malfaiteurs sont parvenus à prendre la fuite à l'exception d'un charretier interpellé. Les éléments de la Brigade de recherches ont aussi saisi un cheval, deux (02) charrettes, 20 colis contenant chacun 30 kilogrammes de chanvre indien pour un poids total 600 kilogrammes de chanvre indien.