Affaire Adji Sarr/ Sonko : Voici la liste des témoins

L’affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko va être appelée pour la première fois devant la chambre criminelle de Dakar. L’ex masseuse accuse le leader de Pastef de viols répétés et menaces de mort.



Le principal accusé Ousmane Sonko sera jugé par contumace. Ndeye Khady Ndiaye, ancienne patronne de l’institut de massage Sweet beauté, poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol, sera aussi sur le banc des accusés.



Selon l’Observateur, 15 teloins devront passer devant la barre de la grande salle 4 où se tient actuellement le procès.



Il s’agit de Sidy Ahmed Mbaye (postier), Alfousseyni Gaye (médecin), Aïssata Ba (commerçante), Salla Wade (femme de ménage), Mamadou Mamour Diallo (Inspecteur des Impôts et Domaines, DG de l’Onas), Aminata Ba (sans profession), Elisabeth Delphina Gomis (profession non précisée), Mamadou Fall (restaurateur), Oumar Traoré (attaché d’administration), Ababacar (MC) Niass (chef religieux), Ndèye Fatou Sène (agent à l’Asecna), Ibrahima Coulibaly (chauffeur), Ndèye Rokhaya Fall (coiffeuse), Faty Kébé (étudiante), Seynabou Ngom (masseuse).