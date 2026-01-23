Dakar : le soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique, élevé au grade de Chancelier dans l’Ordre National du Lion

Le soldat Cheikh Niang est décédé le 16 janvier dans un accident mortel impliquant un véhicule du 4ème détachement sénégalais d'intervention rapide de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République de Centrafrique (SENQRF4/ MUNISCA).



Dans un communiqué publié ce vendredi 23 janvier, la direction de l'Information et des Relations publiques de l’armée (DIRPA) annonce qu’au cours de sa levée de corps à l’hôpital principal de Dakar, le défunt a été élevé à titre posthume au grade de Chancelier dans l’Ordre National du Lion par le ministre des Forces Armés, le général Birame Diop.



L’accident mortel de Cheikh Manga s'est produit à hauteur du village de Yenga, à 22km de Bouar, en Centrafrique, lors d'une patrouille de liaison. Sept (7) autres blessés dont cinq (05) graves avaient été enregistrés.



Actuellement, un effectif de 180 militaires est déployé dans le nord-ouest de la Centrafrique depuis le 31 Mai 2025 en qualité de force de réaction rapide engagée aux côtés des forces locales dans les opérations de protection des populations civiles.



