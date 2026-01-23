Syrie : l'Union européenne s'alarme de possibles évasions de jihadistes du groupe État islamique

Ce vendredi 23 janvier, l'Union européenne (UE) s'est dite « extrêmement préoccupée » par de possibles évasions depuis des camps en Syrie de jihadistes du groupe État islamique (EI), après les affrontements entre l'armée syrienne et des forces kurdes, écrit l'AFP. « Les récentes évasions présumées de détenus de Daech au milieu des affrontements sont extrêmement préoccupantes. Nous suivons de près la situation, y compris le transfert des combattants encore détenus » dont des « terroristes étrangers, vers l’Irak », a indiqué un porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni.
