Sendou : Diomaye inaugurera, "la semaine prochaine", une usine de production de 600 tonnes d’huiles par jour

La Présidence du Sénégal annonce que le chef de l’Etat, Diomaye Faye, inaugurera «la semaine prochaine», à Sendou (30 km, sud-est de Dakar), une usine d’une capacité de production de 600 tonnes d’huiles alimentaires par jour, après avoir reçu une délégation du groupe Mavamar Industries, porteur du projet.
D’un investissement global de 60 milliards FCFA, ce projet permettra la «création de nombreux emplois», selon la Présidence, pour qui l’initiative de Mavamar Industries vise à «soutenir l’industrialisation, la transformation locale», tout en «favorisant l’investissement productif et l’emploi».
