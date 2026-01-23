Manifestations en Iran: plus de 5000 morts confirmés, déclare l'ONG HRANA

Une ONG basée aux États-Unis a déclaré, vendredi 23 janvier, avoir confirmé la mort de 5002 personnes au cours du mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois, dont une écrasante majorité de manifestants. Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 4714 des personnes tuées sont des manifestants, 42 des mineurs, 207 des membres des forces de sécurité et 39 des passants. L'organisation ajoute être toujours en train d'enquêter sur 9787 possibles autres décès, écrit l'AFP.