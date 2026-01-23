Manifestations en Iran: plus de 5000 morts confirmés, déclare l'ONG HRANA

Une ONG basée aux États-Unis a déclaré, vendredi 23 janvier, avoir confirmé la mort de 5002 personnes au cours du mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois, dont une écrasante majorité de manifestants. Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 4714 des personnes tuées sont des manifestants, 42 des mineurs, 207 des membres des forces de sécurité et 39 des passants. L'organisation ajoute être toujours en train d'enquêter sur 9787 possibles autres décès, écrit l'AFP.
Autres articles
-
Budget 2026: les motions de censure déposées à l'Assemblée nationale repoussées
-
Syrie : l'Union européenne s'alarme de possibles évasions de jihadistes du groupe État islamique
-
UE-Mercosur: une majorité d’États membres approuve l’accord de libre-échange
-
Diplomatie : Pedro Sánchez plaide pour des partenariats stratégiques de l’UE avec le Sénégal
-
Manifestations en Iran: l’ayatollah Khamenei affirme que la République islamique «ne reculera pas» face à des «vandales»