Affaire Akilee: le Secrétaire général du syndicat des cadres de la Senelec convoqué ce jeudi devant l’Ofnac

Après l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), L’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ouvre son enquête sur l’affaire opposant Senelec/Akilee. Son chef du département Investigations, Youssoupha Diallo a convoqué ce jeudi, le Secrétaire général du Syndicat des cadres de la Senelec (Sycas), Serge Louis Dethié Cissé.



Selon les informations du journal « Les Echos », le lieutenant Touré du Département Investigations devrait mener l’audition. Le journal informe par ailleurs que le rapport définitif de l’Armp est déjà dans le circuit.



Pour rappel, un contrat de 187 milliards de F Cfa oppose la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal) et Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec.



Le président de la République, Macky Sall avait convoqué toutes les autorités impliquées dans le dossier et les parties prenantes autour d'une table pour discuter du problème. A l'issue de cette réunion, le chef de l'Etat avait informé que « ce contrat ne sera pas appliqué ».