Déclaration préalable d'importation (DPI) : la Douane dévoile ses nouvelles mesures

Dans un communiqué, la Douane sénégalaise fait part des nouvelles mesures prises concernant la Déclaration préalable d'importation (DPI). Ces mesures vont prendre effet dès le premier (01) mai prochain, d'après les autorités de la Douane. La DPI concernera toute importation dont la valeur a atteint les 500 mille FCFA ou plus.

Par ce communiqué, la Douane informe, "Il est porté à la connaissance des usagers que les importations de marchandises au Sénégal demeurent soumises à la formalité de la Déclaration préalable d'importation (DPI) dématérialisée qui est établie sur la base de la facture (pro-forma ou commerciale) ou du bon de commande".



De plus, ajoute-t-on dans le communiqué, "dans le cadre de l'Inspection à Destination (IAD), le traitement de la DPI est confié à la Direction du Renseignement, de l'Analyse du risque et de la Valeur (DRAV) à travers le système GAINDE après la demande au préalable via le système électronique ORBUS du GIE GAINDE 2000".



En plus de son caractère obligataire, la DPI concerne toute importation égale ou supérieur à 500 mille FCFA en plus des conteneurs personnalisés. A cet effet, souligne le communiqué de la Douane, "les opérations se rapportant aux cas prévus par la réglementation douanière relative aux importations de marchandises au Sénégal, doivent faire l'objet d'une auprès du GIE GAINDE".



"Les objets et effets personnels, les privilèges diplomatiques, les opérations revêtant un caractère social (dons et aides à l'Etat ou à la Croix rouge, etc); les véhicules d'occasion ne sont pas concernés par ces mesures", ont précisé les autorités douanières.